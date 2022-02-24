Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал ситуацию на Украине.

-Мне по долгу своей работы приходилось не один раз бывать в горячих точках, увидеть страдания мирного населения, мучения беженцев. Хорошо помню рассказы мамы и родственников, как они пешком уходили из Одессы в Саратов во время Великой Отечественной войны. Тогда они уходили от фашистов, и как же это могло повториться сейчас ? Конечно, в этой ситуации поддерживаю позицию нашего Президента В.В. Путина. Она мне близка и понятна!

Украинский официоз восемь лет рассказывал о «войне» с Россией. Некоторые даже заявляли о «перемогах» в этой «войне», поездках на танках по Москве. Но в реальности «перемоги» были только над жилыми домами в Донбассе и оппозиционными пророссийскими политиками в Киеве. Над русским языком в школах и здравым смыслом в учебниках истории.

Агрессивная риторика официальных киевских властей, годами саботировавших исполнение минских договоренностей, их позиция в отношении русскоязычного населения собственной страны фактически вынудили Владимира Путина действовать решительно в вопросах защиты не только граждан России, но и жителей Донбасса и других исторически связанных с Россией регионов.

То, что принято решение вернуть ЛНР И ДНР исконные территории Луганской и Донецкой областей, годами оккупированные наемниками и бойцами националистических украинских батальонов, абсолютно справедливо.

Как точно отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем обращении к гражданам и депутатам Украины решать вопросы своей безопасности нельзя за счет безопасности других.

Нет ничего ужаснее войны! Те, кто заявляют во всеуслышание об этом, безусловно, правы. Только вопрос, почему они молчали на протяжении последних 8 лет, когда обстреливали мирные Донецк и Луганск, когда несколько сотен пророссийских активистов были заживо сожжены в Одессе. Где были их голоса? Куда были обращены их взоры?

Те миролюбивые заявления, которые делаются сегодня, должны быть обращены не к России, а к киевскому режиму. Заявления о мирном характере НАТО – ложь США и их союзников, которые годами наращивают антироссийскую пропаганду. 30 лет продолжается беспринципный обман России Западом. Очевидно, на Западе не хотят признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта, лишали флага, запрещали говорить на родном языке. Россия фактически возвращает своим гражданам и соотечественникам их исконные права. «Нам силу даёт наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!», — написал он.