Сегодня, 14 мая, на участке № 26 Волжского района города Саратова подтвердился вброс бюллетеней.

Члены избирательной комиссии приняли решение об опечатывании урны до подведения итогов голосования на довыборы в Саратовскую облдуму. При подведении итогов все бюллетени, находящиеся в урне, будут признаны недействительными. В настоящее время ТИК Волжского района обратилась в правоохранительные органы на предмет провокации.

Председатель избирательной комиссии области считает необходимым отстранение председателя УИК от должности до полного выяснения обстоятельств произошедшего. Согласно информации облизбиркома, участковую комиссию №26 возглавляет Венера Салихова.