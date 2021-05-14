Сегодня, 14 мая, на участке № 26 Волжского района города Саратова подтвердился вброс бюллетеней.
Члены избирательной комиссии приняли решение об опечатывании урны до подведения итогов голосования на довыборы в Саратовскую облдуму. При подведении итогов все бюллетени, находящиеся в урне, будут признаны недействительными. В настоящее время ТИК Волжского района обратилась в правоохранительные органы на предмет провокации.
Председатель избирательной комиссии области считает необходимым отстранение председателя УИК от должности до полного выяснения обстоятельств произошедшего. Согласно информации облизбиркома, участковую комиссию №26 возглавляет Венера Салихова.
Не может быть
Никогда не было и вот опять
Это для кого-то новость?
Конечно дурацкий вопрос, а вдруг. За какую партию был вброс? Я то конечно не догадаюсь, но что то пованивает едросней…