Кандидат в депутаты ГД от партии «Справедливая Россия- За Правду» Светлана Березина рассказала о том, что в ОИК Волжского района Саратова якобы среди членов комиссии оказался человек с явными признаками коронавируса.

Она сказала, что заметила это еще 17 сентября и «сам заболевший» озвучил это. Светлана подала жалобу и указала, что если ее представители заразятся, она намерена обратиться в прокуратуру и доказать, что произошло искусственно спровоцированное заражение людей. По ее мнению, члены ОИК ни масками, ни перчатками, ни иными средствами индивидуальной защиты не обеспечены.

Светлана также сообщила, что присутствующие члены комиссии написали аналогичные заявления от своего имени, где потребовали отстранить члена окружной комиссии до ее полного выздоровления.

— Однако в этом тоже было отказано на том основании, что другие ничего страшного в происходящем не видят, — отметила она.

На происходящее отреагировала председатель окружной избирательной комиссии № 1 Элла Ковалева.

— Среди членов комиссии нет и не может быть людей, болеющих коронавирусной инфекцией, так как накануне голосования проходит тестирование, берутся все необходимые анализы. Поставить диагноз может только врач, коим Светлана Березина не является. Распространение в СМИ ложной информации – это наказуемое правонарушение. В этой связи, мы также рассматриваем вариант обращения в надзорные ведомства для привлечения средства массовой информации к ответственности за опубликование фейковых новостей, — пояснила она.