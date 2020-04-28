Председатель Общественной палаты Саратова Александр Занорин призвал местных жителей оставаться дома:

— Весь месяц мы находимся в сложных условиях и каждый человек по понятным причинам пытается изменить свой быт: погулять по улице, провести время с друзьями и знакомыми, насладиться погожими весенними днями. К сожалению, именно сейчас, в тот момент, когда количество заражённых коронавирусной инфекцией возрастает, данные действия могут сыграть роковую роль.

Да, крайне сложно человеку находиться в подобных условиях, но важно терпение — терпение для того, чтобы не подвергать опасности заражения себя и окружающих людей.

Дорогие жители города Саратова! Станьте примером гражданской сознательности и оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!