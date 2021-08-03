Сегодня, 3 августа, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сделал ревакцинацию от коронавируса.

Он отметил, что с момента прошлой иммунизации прошло более полугода.

— Считаю, что это эффективный способ защитить свое здоровье и здоровье родных, одна из вакцина рос производства, — отметил чиновник.

Его официальный представитель заявил, что Роман Бусаргин не выбирал вакцину для прививки. Он использовал один из препаратов отечественного производства.

Напомним, вчера в регион поступило 630 доз «Спутник Лайт».