Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская прокомментировала итоги конкурса проектов СМИ, который прошел вчера, 30 апреля. Заявление опубликовано на сайте реготделения СЖР.

— Мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах специально максимально подробно остановилась на процедуре определения победителей, хотя положение о конкурсе готовили всей организацией, утверждали Правлением. Казалось, все предельно открыто и понятно. И все-таки коллеги, не вошедшие в число грантополучателей, не удержались от упреков.

Попробую ответить на прозвучавшее мнение. А заодно и отметить досадные неточности в рассуждениях на грани предвзятости или намеренного желания исказить картину.

Во-первых, эксперты конкурса оценивали проекты, их содержание, предлагаемые редакциями идеи и форматы их реализации. А критикующие сосредоточились на сомнительной конспирологии. Думаю, негоже коллегам порочить конкурс только потому, что среди победителей нет желаемого.

Во-вторых, члены конкурсной комиссии — люди уважаемые, выбранные и утвержденные Правлением нашей организации. Их мнение закреплено в протоколах индивидуальных оценок. Эти документы хранятся и в любой момент могут подтвердить объективность решения конкурсной комиссии. Хотя у каждого голосующего есть свое видение, и отношение к одному и тому же проекту может диаметрально различаться. Я не скрываю, обсуждение проектов было дискуссионным, и это нормально. Но при разногласиях экспертов, обращаю ваше внимание, решение по утверждению победителей было принято большинством голосов.

В-третьих, о деньгах. Самим положением о конкурсе предусмотрены разные уровни финансирования проектов на телевидении, в интернете, в печатных изданиях и на радио. И это в свое время было профессиональным решением, учитывающим несопоставимость затрат, например, для сетевых и телепроектов. Установлена практически троекратная разница. Естественно, телепроекты получают большие суммы, чем другие СМИ. Поэтому сравнение полученных средств для разных видов СМИ просто совсем не корректно.

В целом же очень надеюсь, что конкурс-2020 не станет яблоком профессионального раздора, а позволит еще раз осмыслить, чего мы хотим в профессии, что мы можем делать при поддержке власти, и как нам объединять усилия на пользу профессиональному сообществу, — комментирует Лидия Златогорская.

Напомним, вчера, 30 апреля, прошел конкурс проектов СМИ, итогами которого некоторые редакции Саратова остались недовольны.