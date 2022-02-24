Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов прокомментировал обращение Президента России Владимира Путина о специальной военной операции в Донбассе.

-Сегодня жители России не просто оказывают помощь братскому народу. Мы стоим на страже безопасности наших границ и наших граждан. Россия – великая страна, так было всегда. И то наращивание военной инфраструктуры, которое мы наблюдали в последние годы, было направлено целиком против нашей державы. Наша страна всегда действовала в рамках международного права. Сегодня мы протянули руку помощи жителям Донбасса, которые на протяжении восьми лет находились в постоянном страхе. На территории региона развернуты пункты сбора гуманитарной помощи. Благодарю жителей Саратовской области, которые не остались равнодушными и поддержали своих соотечественников, оказали посильную помощь. Уверен, что и остальные наши земляки готовы проявить добросердечие, – отметил Романов.

Своим комментарием поделился также исполняющий обязанности руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Антонов:

-Помогая сегодня Донбассу мы, по сути, спасаем людей от националистического режима захвативших Украину преступников. Преступников по отношению к своему народу. Смотреть на то, как долгих восемь лет русскоязычных жителей Украины притесняли, подвергали преследованию, были готовы убить – просто невозможно. Несоблюдение Минских соглашений оказалось уже настолько явным, а ложь, льющаяся от прозападных провокаторов, настолько ядовитой, что других вариантов решения украинского вопроса просто не осталось.

Россия никогда не развязывала войн, но всегда отстаивала свои интересы и поддерживала мир в соседних странах. Антинародный киевский режим, исполняющий приказы западных хозяев, не может и не должен дальше уничтожать братский нам народ. Людей, чьи предки вместе с нами стояли плечом к плечу, защищая Отечество от фашистского агрессора. Миротворческая операция, которую объявил наш Президент, позволит восстановить мир и порядок, не допустить новой войны, защитить жителей Украины.