Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Саратовской области разобраться с ситуацией о подпольном доме для престарелых в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Сейчас выясняется, кто организовал работу пансионата, изымается соответствующая документация, проводится опрос сотрудников и постояльцев.

Напомним, из-за антисанитарии в учреждении была вспышка чесотки, в СМИ писали, как его постояльцы лежали на кроватях и страдали, а на них никто не обращал внимания.