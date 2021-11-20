Председатель СК России Александр Быстрыкин поручил доложить информацию о защите прав социально незащищенных граждан.

В интернете появилась информация о семье, потерявшей крышу над головой. Женщина приобрела жилище в многоквартирном доме на материнский капитал, но из-за частичного обрушения конструкций здания больше не может там проживать.

Власти обещали привести жилище в порядок до 20 сентября, но семья по-прежнему вынуждена жить в съемной квартире. Организована доследственная проверка.

Также Быстрыкин поручил доложить информацию о решении проблемы с жилищем детей-сирот из Курганской области. В 2018 году им были предоставлены квартиры для проживания, но в связи с техническим состоянием здания, они малопригодны для жизни.

Следственный комитет проверит законность сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию, а также соблюдение технических норм при строительстве.