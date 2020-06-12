— Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником страны, ставшим символом единства и сплоченности россиян, – Днем России!

Тридцать лет назад Декларация о государственном суверенитете РСФСР дала отсчет истории нового государства – Российской Федерации. С каждым годом этот праздник приобретает все более глубокий смысл, вызывая гордость за тысячелетнюю историю России, ее богатое духовное и культурное наследие. Любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу объединяет всех граждан нашей страны, и в этом – ее сила и величие.

Сегодня перед нами стоят грандиозные цели и задачи, осуществление которых возможно лишь при консолидации народа, вере в общее дело, готовности приложить все силы для процветания нашей великой державы и ее граждан.

От всей души желаю мира, добра, благополучия и новых побед на благо Российской Федерации! – говорит Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.