Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил своих коллег с Днем российской науки.

— Уважаемые коллеги и представители научного сообщества!

Примите самые теплые поздравления с Днем российской науки!

Дух познания и стремления постичь мир, являясь источником и генератором новых идей и знаний, всегда стимулировали развитие человеческой цивилизации. Сегодня востребованность интеллектуального труда, новейших научных достижений, наукоемких технологий не ставится под сомнение, ибо научная мысль обеспечивает движение вперед, модернизацию и повышение качества жизни.

Над решением этих и других задач активно трудятся и саратовские ученые, развивая самые перспективные направления в разных отраслях знаний, разрабатывая новейшие технологии, совершенствуя производство.

От всей души желаю крепкого здоровья, творческой энергии, высочайшей работоспособности и преданности своему призванию! — пожелал Чепляев.