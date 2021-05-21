В Нижнем Новгороде завершился всероссийский фестиваль «Студенческая весна – весна открытий». Как говорят организаторы, в этом году Фестиваль стал самым масштабным за всю его историю.

Всего в Нижний Новгород приехало 3,5 тысячи участников из 77 регионов России, они представили 1,1 тысячи номеров. По всем параметрам – рекорд, за всю 29-летнюю историю Студенческой весны. Гран-при Фестиваля и право называться самым творческим регионом России в очередной раз завоевала Саратовская область.

— Сегодня студенчество – авангард молодежи, самая целеустремленная часть общества, на которую возлагаются особые надежды. «Российская студенческая весна» как уникальный проект ежегодно поддерживает инициативы молодых людей, а также продвигает таланты, заслуживающие внимания общественности. Важно отметить, что в 2021 году помимо творческой составляющей Фестиваль включал научно-образовательную программу для участников. Таким образом студенческое событие приобрело разноплановый характер, а это, безусловно, большой шаг вперед на пути к развитию проекта. Искренне поздравляю студентов региона, желаю реализации всех творческих планов и замыслов, а также выражаю благодарность организаторам за проведение мероприятия, – прокомментировал итоги XXIX всероссийского фестиваля председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.