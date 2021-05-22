Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил выпускников школ с последним звонком.

— Уважаемые выпускники! Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с последним школьным звонком!

Вы завершаете один из наиболее значимых жизненных периодов и открываете новую страницу биографии, когда предстоит сделать ответственный шаг – выбрать будущую профессию, найти достойное применение полученным знаниям, способностям и талантам. Сегодня существует множество возможностей для того, чтобы стать настоящими профессионалами в любимом деле, творить, дерзать, изобретать! Теперь все зависит от вашего упорства, трудолюбия, желания идти вперед, веры в собственные силы.

Пусть правильным будет ваш выбор, а дорога во взрослую жизнь – успешной!

Желаю вдохновения и удачи, смелых идей и исполнения желаний! – говорит он.