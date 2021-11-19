-Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём преподавателя высшей школы!

Ваша благородная деятельность по передаче бесценного опыта и знаний молодому поколению заслуживает особой признательности и глубокого уважения.

Стремление воспитать в вузе настоящих профессионалов, высокообразованных, культурных и целеустремлённых людей с правильными жизненными установками требует незаурядного педагогического таланта, самоотдачи и высокой работоспособности.

Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов, благодарных и целеустремлённых студентов, которые оправдают ваши лучшие надежды! — Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев.