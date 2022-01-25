Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Владимир Чепляев поздравил жителей региона с Днём российского студенчества.

— Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Вот уже более двух с половиной столетий, со дня учреждения в 1755 году Московского университета, российское студенчество отмечает свой самый любимый праздник — Татьянин день — День студентов.

Студенческие годы — замечательная пора, время любви и дружбы, творческой реализации, социальной и политической активности, период формирования собственной жизненной позиции. Сегодня студенты, на которых возлагаются особые надежды, — главный интеллектуальный и творческий ресурс нашего Отечества, инициативная и целеустремлённая часть общества, реальная созидательная сила, способная взять на себя ответственность за будущее.

Ваш творческий потенциал, подкреплённый полученными во время учёбы знаниями, профессиональными навыками, несомненно, является залогом успеха в дальнейших самых смелых начинаниях.

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником и искренне верю, что сегодняшние студенты станут высококлассными и востребованными специалистами, впишут свои уникальные страницы в летопись славных дел Саратовского края и России.

Желаю успехов в делах, отличной учёбы, крепкого здоровья и счастья. Пусть студенческие годы станут лучшими годами в вашей жизни, подарят верных и надёжных друзей, дадут заряд знаний, энергии и творчества, — сказал он.