-Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российской науки — праздником увлечённых людей, связавших свою жизнь с благородным делом создания новых знаний и передовых технологий!

Дух познания всегда стимулировал развитие человеческой цивилизации. Сегодня научному поиску отведена особая роль в развитии общества, с новейшими научными разработками связаны надежды людей на улучшение качества жизни, решение актуальных глобальных проблем, касающихся будущего всего человечества.

Саратовские учёные в вузах и академических институтах, на предприятиях и в организациях преданно служат науке, развивая самые перспективные направления в разных отраслях знаний, внедряя в жизнь инновационные технологии.

Мы благодарны вам за плодотворный труд, за стремление созидать и от всей души желаем крепкого здоровья, творческой энергии, высочайшей работоспособности и преданности своему призванию! — председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев.