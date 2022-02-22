-Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником, олицетворяющий силу и мощь русского оружия, любовь к Родине, верность ратному долгу!

В военной истории нашего государства немало славных побед и великих сражений, примеров доблести и отваги солдат, офицеров, гражданских лиц, самоотверженно защищавших родную землю.

Преклоняясь перед их мужеством и бесстрашием, мы сегодня отдаём дань глубокого уважения воинам всех поколений — героям Великой Отечественной войны, участникам вооруженных локальных конфликтов, всем, кто защищал мир и спокойствие страны.

Память о боевом подвиге защитников Российской земли и признательность сегодняшним защитникам Отечества мы будем хранить всегда и передавать будущим поколениям.

От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой, — председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев.