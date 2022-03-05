—Уважаемые коллеги! Дорогие дамы!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным женским днём!

8 Марта — светлый и жизнеутверждающий праздник, олицетворяющий весну, красоту, любовь. Всё это связано с женщиной, которая сегодня активно участвует в жизни общества и вместе с тем выполняет своё важнейшее предназначение — оберегает домашний очаг и уют, дарит радость новой жизни, является надежной опорой семьи. Свет ваших улыбок, сердечное тепло вносят в жизнь ощущение истинного добра, дарят возможность почувствовать и осознать всю ценность человеческого взаимопонимания, любви и искренней заботы.

Вы всегда будете вдохновлять на творчество и смелые поступки, хранить мир в семье и коллективе, поддерживать в трудную минуту мудрым и добрым советом.

Пусть атмосфера праздника 8 Марта, наполненная свежестью первых весенних цветов, благодарностью и заботой близких, сделает жизнь возвышеннее, добрее и счастливее.

Желаю любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и солнечного настроения! Будьте счастливы!- Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.