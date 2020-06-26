Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии Виктор Чепляев поздравил выпускников высших учебных заведений.

— Уважаемые выпускники! Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления от Совета ректоров вузов Саратовской области с важнейшим событием в жизни – окончанием университетов, институтов, академий!

Для любого человека получение диплома о профессиональном образовании – это важный жизненный рубеж, с которого начинается новый период, связанный с профессиональной и социальной реализацией, принятием ответственных решений, достижением намеченных целей.

Преподаватели передавали вам свои опыт и знания, учили ориентироваться в потоке быстро меняющейся жизни, мыслить, рассуждать, принимать решения, помогали советом и поддерживали в творческих начинаниях.

Теперь всё зависит от вас, дерзайте, но помните, что вы будете строить не только свой завтрашний день, свою жизнь, но и будущее своего города, нашей страны. Выпускники саратовских вузов востребованы и высоко ценятся в самых разных сферах деятельности и регионах нашей необъятной Родины. Гордо носите звание выпускника высшей школы Саратовской области.

Пусть исполняются все ваши мечты и желания, идеи и планы успешно реализуются на благо процветания России, а жизнь будет полной и счастливой! — говорит Виктор Чепляев.