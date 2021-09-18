Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова возмутилась поведением кандидата в Госдуму от партии КПРФ Николая Бондаренко. Напомним, он устроил скандал на избирательном участке в Саратове.

Она отметила, что председатель участковой избирательной комиссии слегла после скандала. А народный избранник должен был способствовать тому, чтобы на участке все было нормально, но не наоборот.

Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова подчеркнула, что организация психологических тренингов для сотрудников избиркома очень важна — как раз в контексте этого инцидента.