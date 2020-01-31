28 января в Саратове состоялось мероприятие, посвященное началу работы IV созыва Молодежного правительства Саратовской области, в состав которого вошли 16 молодежных министров.

Молодежное правительство Саратовской области представляет собой постоянно действующий общественный консультативный совещательный орган при Правительстве области.

В ходе мероприятия был представлен отчет о деятельности третьего созыва. За время его работы члены Молодежного правительства реализовали более 40 социально значимых проектов, привлекли в Саратовскую область 3,8 миллиона рублей в рамках грантовой поддержки. Также команда Молодежного правительства Саратовской области стала победителем Всероссийского конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп».

Кроме того, в рамках заседания состоялись выборы нового председателя. По результатам открытого голосования победу одержала студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, молодежный министр по делам территориальных образований Анастасия Шевченко.

Председатель в течение срока своих полномочий будет руководить Молодежным Правительством, формировать план его работы и повестку заседаний, представлять интересы структуры в органах власти, формировать стратегию развития Молодежного Правительства, совместно с молодежными министрами разрабатывать проекты и контролировать их реализацию.

-Для меня большая честь возглавить такой орган, как Молодежное Правительство Саратовской области. Я благодарна своей команде за оказанное доверие и настроена на плодотворную совместную работу нового созыва. Молодежное Правительство Саратовской области должно стать органом, способным привлекать социально активную молодежь к решению актуальных задач, стоящих перед органами исполнительной власти области, вовлекать ее в решение социально-экономических проблем региона. Надеемся, что в плотном сотрудничестве со старшими коллегами из профильных министерств нам удастся расширить не только профессиональные, но и территориальные границы нашей деятельности, — отметила новоизбранный председатель, студент ПИУ РАНХиГС Анастасия Шевченко.

В завершение мероприятия состоялось знакомство молодежных министров IV созыва Молодежного Правительства с их кураторами из профильных министерств Саратовской области.