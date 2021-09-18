После нападения Николая Бондаренко председателю УИК потребовалась помощь психолога. Об этом сообщили на брифинге по выборам в Госдуму в саратовском ЦИК.

— То, что сотруднице комиссии удалось оперативно вернуться к работе — заслуга своевременно оказанной психологической помощи. Горячая линия ЦИК предоставляет необходимую поддержку, — сказала председатель избиркома Ирина Романова и призвала вести себя уважительнее.

Напомним, ранее о недопустимости поведения народного избранника сообщала председатель федерального ЦИК Элла Панфилова.