Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил семью Тешабоевых, кото Накануне праздника посетили семью Тешабоевых. Они в 2021 году получили по госпрограмме сертификат на покупку жилья.

Теперь у семьи будет трехэтажный жилой дом по именному сертификату и часть средств регионального маткапитала.

— Поздравили родителей и их детей с предстоящими праздниками. Узнал, что ребята очень хотели в новом доме завести четвероного друга. Мама и папа были не против, поэтому подарил им щенка немецкой овчарки- рассказал Роман Бусаргин.

Напомним, благодаря участию Председателя Государственной думы Вячеслава Володина в 2021 году региону удалось закрыть накопившуюся очередь среди семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих четырех и более детей. В этом году обеспечены жильем 115 семей.