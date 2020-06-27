Молодежь Саратовской области активно голосует за поправки в Конституцию России.

— В День молодёжи я приняла участие во Всероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Хочется отметить, что не смотря на эпидемиологическую ситуацию в региона на голосовании созданы все условия для безопасного голосования. На входе измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, а так же выдают индивидуальный набор состоящий из: маски, перчаток и ручки. Так же проходит голосование за присвоение городу Саратов звания «Город трудовой доблести», — говорит молодёжный министр спорта Анастасия Яковлева.

— Сегодня в День Молодежи я принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию нашей страны. Убежден, что молодежь обязана прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. От него зависит будущее нашей страны, будущее каждого гражданина, — отмечает участник областного фестиваля Студенческая весна Сергей Илларионов.

— Я пошел на выборы для того чтобы выполнить свой гражданский долг. С собой я взял своего сына, для того чтобы показать ему как важно участвовать в голосовании, что от его голоса может зависеть будущее.

Прививать уважение к законам своей страны нужно сызмальства. Только тогда ребенок вырастет достойным гражданином своей Отчизны, — считает председатель Саратовского регионального отделения Российского движения школьников Сергей Котлячков.