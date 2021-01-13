Саратовский бизнесмен Мамука Топчишвили поделился своими впечатлениями от прошедшей на этой неделе встречи спикера госдумы Вячеслава Володина с предпринимательским сообществом.

По его словам, это первая за 20 лет работы встреча подобного уровня, на которой прозвучали конкретные предложения по развитию бизнеса, причем направленные, в первую очередь, на улучшение качества жизни в Саратове, а также на помощь оказавшимся в непростой ситуации предпринимателям.

— Из того, о чем шла речь на встрече с председателем госдумы, хотел бы отметить вопрос развития Саратова и саратовской агломерации, которому Вячеслав Володин уделил первые полчаса своего выступления. Тем объектам, которые уже появились в нашем городе, и новым проектам, которые только предстоит реализовать. Он предложил бизнесу заранее, на уровне планировки территорий, принимать участие в проектировке новых общественных пространств для жителей и гостей города. Полностью согласен, что специалистов из бизнес-сферы необходимо заранее привлекать к данному вопросу, чтобы на новых аллеях, скверах, на новом городском пляже появлялись те объекты, которые будут востребованы у людей. Чтобы отдыхающие могли зайти в кафе, приобрести прохладительные напитки или сувенирную продукцию, и чтобы это вписывалось в общую концепцию данной общественной территории. Отмечу, что ранее у нас уже были предложения по данной теме, но по тем или иным причинам городская власть нас не услышала.

Обсудив прошедшую встречу с коллегами, согласились в том, что в ближайшее время дадим свои концептуальные предложения, чтобы новые территории были удобны для жителей. В свою очередь мы готовы привлекать наших партнеров, чтобы помочь городу и области улучшить ситуацию в данной сфере. Конечно, это должны быть современные вещи, которые со временем могут стать визитной карточкой областного центра. Только совместными усилиями представители власти, предпринимательского сообщества, жители нашего города могут создать комфортные условия для жизни и отдыха, – отметил Топчишвили.