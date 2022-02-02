В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные лингвокоммуникативные практики», ставшая междисциплинарной площадкой для обсуждений, направленных на переосмысление и качественную переоценку современных коммуникативных процессов и практик в сфере государственного управления, социологии, лингвистики, культурологии и политологии. Участие в научном мероприятии приняли профессора и доценты из Саратова, а также из других городов России.

Участники конференции обсудили организацию эффективного коммуникативного взаимодействия в период пандемии, технологии и культуру коммуникации органов власти в публичном пространстве, особенности коммуникации органов власти в социальных сетях, эффективность политической коммуникации в современной России, социальные коммуникации в процессе подготовки специалистов по организации работы с молодёжью и многие другие вопросы.

Заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации ПИУ РАНХиГС Денис Розеватов прокомментировал значимость мероприятия: «Конференция ежегодно объединяет на одной площадке исследователей из самых разных отраслей науки: экономики, лингвистики, социологии, юриспруденции, политологии. Каждый преподаватель, научный сотрудник, аспирант или магистрант может принять в ней участие, чтобы узнать о достижениях коллег, увидеть разные подходы к исследованию определённой проблемы.

Кроме этого, главный принцип построения обучения в нашем вузе — тесное взаимодействие со студентами, сотрудничество, активная исследовательская работа. Только так можно достигнуть главной цели: подготовить специалистов, способных добиться успеха в современном, постоянно меняющемся мире.

Участие в конференции — это прекрасная возможность для исследователей поделиться своими наработками, пообщаться с представителями разных вузов и расширить свой кругозор. Доклады участников затронули разнообразные аспекты коммуникационной составляющей в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих. Мы полагаем, что эта научная конференция продолжит способствовать укреплению образовательных и научных связей преподавателей и молодых учёных Института с вузами России и других стран».

Рекомендации по итогам работы конференции акцентированы на организацию комплексного подхода к формированию коммуникативной культуры и компетенций студентов, оптимизацию форм языкового общения, интеграцию в коммуникативное пространство работы с молодёжью невербальных коммуникаций, связанных прежде всего с музыкальной культурой. Также отмечена целесообразность интенсивного включения в подготовку специалистов по работе с молодёжью технологий коммуникативного обмена, связанных с использованием мультимедийных средств и диалоговых методов обучения.

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