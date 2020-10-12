В Саратове завершился региональный этап конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года — 2020» среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования области».

По итогам рассмотрения документов победителями регионального этапа среди образовательных организаций высшего образования области определены студента Саратовской области, в числе которых студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Председатель совета обучающихся Иван Веселый.

— Для меня победа в региональном этапе конкурса на получение премии «Студент года — 2020» — это высокая оценка деятельности на посту Председателя совета обучающихся Поволжского института управления. В течение года команда студсовета вела активную деятельность как в стенах Института, так и за его пределами. В частности, наша команда активно помогает в реализации грантового проекта «Мелодия усадьбы» и уже на этой недели мы вместе будем благоустраивать территорию усадьбы Н.Г. Чернышевского! Хочу выразить огромную благодарность любимому Институту за содействие и поддержку. Могу с уверенностью сказать, что Президентская академия даёт возможность воплотить свои мечты в реальность! — говорит он.

Кроме того, от Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС победителем регионального этапа стал студенческий киберспортивный клуб «KiberАвангард». Отметим, что победители регионального этапа Премии проходят во второй всероссийский заочный этап.

В 2020 году финал Российской национальной премии «Студент года» пройдет с 14 по 19 ноября в Москве.

Российская национальная премия «Студент года» проводится с 2014 года и представляет собой уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Мероприятие проводится в более чем 70 субъектах Российской Федерации.