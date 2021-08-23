Завершился региональный этап конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года – 2021» среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования области.

По итогам рассмотрения документов победителями регионального этапа среди образовательных организаций высшего образования области определены пять студентов Саратовской области, в числе которых студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Элина Амбарцумян (номинация «Творческая личность года»), Александр Кондаков (номинация «Общественник года») и Ангелина Никифорова (номинация «Спортсмен года»).

Кроме того, от Поволжского института управления победителем регионального этапа в номинации «Добровольческое объединение года» стало волонтёрское объединение «Благо Дарю».

— Студенческие годы занимают особое место в жизни каждого человека, это один из самых интересных, ярких и в то же время ответственных периодов. Годы обучения – это не только время освоения профессии, но и возможность проявить свои таланты, реализовать проекты и идеи, установить контакты с партнёрами из других регионов. Победа в региональном этапе конкурса и выход во всероссийский этап откроет нашим студентам новые возможности и перспективы, – отметил Виктор Чепляев, директор ПИУ РАНХиГС.

По итогам конкурса победители регионального этапа направляются на заочный этап Российской национальной премии «Студент года – 2021».