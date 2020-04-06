В марте 2020 года состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы теории и практики эффективного управления организациями и человеческими ресурсами». Конференция проходила с использованием дистанционных технологий.

Научно-педагогические работники и студенты вузов Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Димитровграда, Грозного, а также зарубежные докладчики обсудили широкий круг тем, касающихся качества трудовой жизни, формирования, развития и использования человеческого капитала как общественного богатства.

От Поволжского института управления РАНХиГС на конференции были представлены доклады преподавателей О.В. Андрющенко, Е.С. Березиной, С.В. Генераловой, Е.Р. Грязновой, Н.В. Моисеенко, И.Ю. Сурковой и А.Л. Фурсова, а также магистрантов направления «Управление персоналом» А.А. Абраменко, Н.М. Курбатова, О.А. Петровой и А.Б. Рахметовой.

Активно поддерживали дискуссию и обменивались мнениями более 30 студентов 2-3 курсов ПИУ РАНХиГС. Кроме того, студенты получили задание сформулировать несколько выводов по обсужденной тематике и написать эссе по итогам участия в конференции с использованием информационно-образовательной среды.

Завершилось мероприятие награждением участников сертификатами за лучшие доклады, которые войдут в очередной номер «Гуманитарного научного журнала», издаваемого НИИ «Парадигма» и входящего в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).