Сегодня, 9 апреля, в Саратов прибыли представители Российского военно-исторического общества. Темой встречи стала установка стелы «Город трудовой доблести». Напомним, это звание городу присвоили в прошлом году.

Голосованием среди местных жителей было определено, что монумент должен располагаться в Заводском сквере, за него проголосовали 4,128 тысячи человек.

На встрече присутствовал глава администрации Заводского района Максим Сиденко, председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова и консультант отдела проектных предложений и художественного оформления Дарья Кузьмина.

Представитель Российского военно-исторического общества, скульптор Денис Стритович отметил, что сквер Заводской подходит под реализацию проектного решения. Теперь, оценив объект лично, специалисты смогут подготовить рекомендации для посадки стелы и индивидуальные решения, так как монументы во всех городах отличаются своими особенностями.

— Будут подготавливаться предпроектные предложения по привязке к местности – это сквер Заводской на пересечении улиц Орджоникидзе и проспекта Энтузиастов. Место видовое, знакомо всем жителям района, но в то же время не мешает потоку людей. Здесь стелу будет видно как с проезжей части, так и с пешеходной зоны, а также из окон многоквартирных домов, — поделился Максим Сиденко.