Конкурс по формированию экспертного совета Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи проходил с 10 декабря 2021 года по 20 января 2022 года на платформе АИС «Молодёжь России». От кандидатов, представителей образовательных организаций, некоммерческих организаций и общественных объединений и организаций поступило 1 363 заявки.

По результатам отбора в состав совета вошли 640 человек, среди которых четверо представителей Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

«Стать экспертами федерального уровня большая честь и одновременно колоссальная ответственность. Подготовка проекта — это серьёзная многоступенчатая работа всей команды и эксперты должны быть максимально объективны. Важно понять мотивацию автора, компетентность команды, а также соответствие всех позиций проекта требованиям, предъявляемым к конкурсной документации, – подчеркнула высокую ответственность члена экспертного совета заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова. – Росмолодёжь всегда оперативно формирует федеральную повестку и встраивается в новые форматы. В этом году появились новые конкурсные номинации, а система оценки постоянно совершенствуется. В такой команде хочется работать и развиваться!»

Отметим, что члены экспертного совета будут проводить независимую оценку проектов, представленных на грантовые конкурсы Росмолодёжи в 2022 году.