Депутаты саратовской городской думы, администрации Саратова и городской общественной палаты впервые осмотрели объекты инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Представители власти и общественности посетили мусороперегрузочные станции в поселках Гуселка и Елшанка, куда первоначально свозится мусор с городских улиц, а также комплекс в Энгельсе, где производится дальнейшая сортировка поступивших из Саратова отходов и извлечение полезных фракций вторсырья.

В ходе поездки депутаты и сотрудники администрации ознакомились с маршрутом транспортировки отходов, образующихся на улицах областного центра, и порядком их промежуточной обработки на мусороперегрузочных станциях.

— Наша компания благодарна депутатам и общественности за внимание к отрасли и сложностям в организации процесса вывоза отходов. Сегодня состоялось их первое знакомство с работой производственных объектов. Вместе мы убедились, что городские МПС не позволяют проводить обработку и перегрузку опилов деревьев и веток в существующих условиях. Наша компания может организовать этот процесс, перестроить маршруты передвижения спецтехники, расширить автопарк, но пока не решен вопрос, за счет каких источников это может быть сделано, — подвел итог поездки директор Регионального оператора Михаил Андреев.

В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО отходы, образуемые в Саратове, транспортируются на МПС поселков Гуселка и Елшанка, где проводится их частичная предварительная обработка. Затем они направляются в энгельсский МСК для последующей сортировки и захоронения на полигоне. Полигон в свою очередь гарантирует защиту грунтовых вод и почвы от проникновения токсинов, которые выделяются в процессе естественного перегнивания складированных отходов.

Инфраструктура транспортировки и обработки твердых коммунальных отходов была построена в рамках концессионных соглашений между правительством Саратовской области и АО «Управление отходами». В рамках них в регионе появилась сеть мусороперегрузочных станций и два мусоросортировочных комплекса в Энгельсе и Балакове, которые отвечают современным экологическим нормам и требованиям.