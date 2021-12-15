В Торгово-промышленной палате Саратовской области в рамках круглого стола,
посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, были подведены итоги
конкурса на лучшую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов «Приведи закон в порядок».
По итогам конкурса директор Института законотворчества СГЮА, независимый
эксперт профессор Сергей Афанасьев признан лучшим экспертом года.
При поддержке Института законотворчества свои исследования на конкурс
представили также и студенты СГЮА: обучающиеся Института юстиции и Института
прокуратуры стали победителями и призерами в номинации «Лучшая экспертная работа».