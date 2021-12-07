Завтра, 7 ноября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» пройдет встреча на которой обсудят итоги работы Центра управления регионом за год.

В ходе мероприятия руководитель ЦУР Саратовской области Сергей Блаженнов и министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин расскажут об итогах работы за год и обсудят решение самых волнительных для жителей Саратова проблем.

Встреча состоится 7 ноября в 15:00. Чтобы посмотреть пресс-конференцию и задать свои вопросы необходимо перейти по ссылке.