Решением Заводского районного суда Саратова член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ Анна Межоннова отстранена от работы в УИК № 45.

Основанием для такого решения суда стало то, что она совершала действия, препятствующие работе участковой избирательной комиссии № 45, выразившиеся в съемке содержания списков избирателей и иных реестров, содержащих персональные данные избирателей.

Всего за время выборов уже отстранено от работы в комиссиях минимум четверо коммунистов, еще несколько дел находится на рассмотрении в суде.