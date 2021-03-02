Партия запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в госдуму и избирательных кампаний других уровней — в ней смогут принять участие все зарегистрированные на территории страны избиратели

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания бюро высшего совета «Единой России» и генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели — голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем генсовета Андреем Турчаком.

— Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой, — сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

— Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег в регионах эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата, — сказал он.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн — в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

— В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил в предварительном голосовании — тот и пойдет на выборы, — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что предварительное голосование самый демократичный способ определения будущих кандидатов, которых партия выдвинет на выборах.

— Предварительное голосование – это открытый диалог с жителями. Наша партия единственная выдвигает своих кандидатов, опираясь на мнение людей. Именно жители области решат, кто будет участвовать в предстоящей кампании на выборах в Государственную думу от «Единой России». В Саратове этой осенью также предстоит выбрать депутатов и в городскую думу. Все кандидаты от партии обязаны пройти предварительное голосование, и будут выдвинуты только в том случае, если получат поддержку.

Отмечу, «Единая Россия» всегда стремится к обновлению своих рядов. Участниками предварительного голосования могут быть и не члены партии. По опыту прошлых лет скажу, что люди доверяют процедуре открытого отбора кандидатур и активно участвуют в предварительном голосовании. Главная задача – провести его максимально открыто и честно, – отметил Николай Панков.

19 сентября помимо депутатов госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.