По результатам проверки показатель «зерновая примесь» превысил допустимый ГОСТом уровень содержания поврежденных семян.

В испытательный центр ФГБУ «Саратовская МВЛ» от владельца поступила проба нута для предварительного определения качества. Продукция произведена в Саратовском районе. Специалисты проверили образец на соответствие требованиям ГОСТ 8758-76 «Нут».

В результате фитосанитарной экспертизы выявлено несоответствие продукции по показателю «зерновая примесь». Нут содержал 10,7% некачественных семян (битые, изъеденные, недоразвитые, недозрелые, проросшие, поврежденные).

Нормативный документ допускает содержание не более 2,0% зерновой примеси.

Результаты оформлены протоколом испытаний и переданы заказчику исследований.