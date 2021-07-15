Сегодня, 15 июля, в 13:35 на 860 километре перегона Саратов-3 — Князевка грузовик упал с моста на улице Орджоникидзе.

В итоге шофера госпитализировали, движение через мост было прекращено, но его начали восстанавливать.

Транспорт рухнул на рельсы — повреждены две опоры и поперечная мачта контактной сети. Об этом сообщили в ПривЖД.

Поскольку были нарушены габариты по обоим путям, движение пассажирских и грузовых поездов приостановлено.

Для ликвидации последствий аварии со станции Саратов-2 направлены восстановительный и пожарный поезда. На месте происшествия работает комиссия Приволжской железной дороги.