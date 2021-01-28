С 8 февраля в эфире телеканала стартует «Дизель-шоу» – международный комедийный хит от «Дизель Студио».

«Дизель-шоу» по формату похож на «Уральские пельмени»: это смешные зарисовки и скетчи на самые актуальные темы. Конфликт поколений, непростые семейные отношения, социальные события, измены и любовь, плохие дороги и цифровизация – здесь говорят и шутят о наболевших проблемах и показывают до боли знакомые каждому зрителю ситуации. Юмор колкий, острый, но не оскорбительный. Шоу состоит не только из смешных скетчей. Участники ставят музыкальные номера, поют, пародируют и даже разыгрывают зрителей в зале.

В составе «Дизель-шоу» выступают участники команд КВН «Уездный город» и «ЧП» Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Сморигин, которые в свое время завоевали всенародную любовь.

— В этом году телеканал «ЧЕ!» нацелен на беспрецедентное увеличение доли развлекательного контента и покупка этого шоу полностью вписывается в стратегию развития канала.

Юмористический украинский проект «Дизель-шоу» – настоящий хит, популярный не только в эфире телеканала ICTV, но и на просторах интернета.

Я уверена-юмор объединяет! Интернациональный состав команды и прекрасное качество юмора, все это позволяет надеяться, что и зрители «ЧЕ!» оценят проект, он соберет всю семью у экрана, а также продемонстрирует хорошие результаты по доле аудитории! — говорит директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.