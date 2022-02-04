Видеосервисы Wink и more.tv объявляют, что премьера совместного оригинального
проекта-адаптации одноименного романа Сергея Минаева состоится 24 февраля
2022 года. Сериал «The Телки» (18+), главную роль в котором исполнил Милош
Бикович, создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и войдет в
линейки Wink Originals и more originals. Видеосервисы представили первый тизер
сериала.
Молодой режиссер Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их
всех») деконструирует скандальный бестселлер Сергея Минаева о мужчине,
который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по
заслугам. Действие перенесено в наши дни, а история из нулевых предстает в виде
порочного триллера о женской мести в лучших традициях «Исчезнувшей». Сильные
женские характеры воплощены главными российскими актрисами, среди которых
Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, а
также Анна Слю и Изабель Эйдлен. Именно они будут решать судьбу героя, роль
которого исполняет еще одна звезда — Милош Бикович. Ироничный, дерзкий,
сексуальный и опасный — такими эпитетами можно описать проект Марии
Агранович.
Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и
всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий
руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан
женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен,
обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о
том, сколько жизней поломал на своем пути — ему просто все равно. Вишенкой на
торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем
Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим
благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.
О сериале «The Телки» (18+)
Создание проекта: компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии».
Жанр: драма.
Количество серий: 8
Съемочная группа:
Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов.
Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников.
Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.
Креативные продюсеры: Сергей Минаев, Маруся Трубникова.
Авторы сценария: Дмитрий Абезяев, Маруся Трубникова.
Продюсеры: Марина Бебенина, Денис Уточкин.
Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева.
Ведущий продюсер: Екатерина Старкина.
Режиссер-постановщик: Мария Агранович.
Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик.
Художник-постановщик: Юлия Чарандаева.
Художник по костюмам: Анна Чистова.
Художник по реквизиту: Ирина Пасхина.