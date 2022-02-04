Видеосервисы Wink и more.tv объявляют, что премьера совместного оригинального

проекта-адаптации одноименного романа Сергея Минаева состоится 24 февраля

2022 года. Сериал «The Телки» (18+), главную роль в котором исполнил Милош

Бикович, создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и войдет в

линейки Wink Originals и more originals. Видеосервисы представили первый тизер

сериала.

Молодой режиссер Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их

всех») деконструирует скандальный бестселлер Сергея Минаева о мужчине,

который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по

заслугам. Действие перенесено в наши дни, а история из нулевых предстает в виде

порочного триллера о женской мести в лучших традициях «Исчезнувшей». Сильные

женские характеры воплощены главными российскими актрисами, среди которых

Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, а

также Анна Слю и Изабель Эйдлен. Именно они будут решать судьбу героя, роль

которого исполняет еще одна звезда — Милош Бикович. Ироничный, дерзкий,

сексуальный и опасный — такими эпитетами можно описать проект Марии

Агранович.

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и

всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий

руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан

женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен,

обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о

том, сколько жизней поломал на своем пути — ему просто все равно. Вишенкой на

торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем

Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим

благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

О сериале «The Телки» (18+)

Создание проекта: компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии».

Жанр: драма.

Количество серий: 8

Съемочная группа:

Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов.

Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры: Сергей Минаев, Маруся Трубникова.

Авторы сценария: Дмитрий Абезяев, Маруся Трубникова.

Продюсеры: Марина Бебенина, Денис Уточкин.

Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева.

Ведущий продюсер: Екатерина Старкина.

Режиссер-постановщик: Мария Агранович.

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик.

Художник-постановщик: Юлия Чарандаева.

Художник по костюмам: Анна Чистова.

Художник по реквизиту: Ирина Пасхина.