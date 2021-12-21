Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов ПФО, а также из Москвы.

Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

• Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

• Людмила Россенко, политтехнолог, специалист по PR, деловым коммуникациям и работе со СМИ (Саратов)

• Павел Ерасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода (Нижний Новгород)

• Евгения Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО «РН-БашНИПИнефть» (Уфа)

• Руслан Серазетдинов, директор коммуникационного бюро «Хорошая история» (Казань)

• Светлана Пальчик, руководитель медиа-блока Главы и Правительства Удмуртской Республики (Ижевск)

• Екатерина Вознесенская, директор по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березняки)

• Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» (Москва)

• Роман Фильцов, Заместитель директора по издательской деятельности СМИ ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр» (Нижний Новгород)

• Регина Елагина, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Уральском округе ПАО «Магнит» (регионы УрФО, ПФО)

• Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород).

Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/ до 23 декабря 2021 года, затем жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников. 27 января в Нижнем Новгороде пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.

Информационным партнером выступает ООО «Волга-Медиа».