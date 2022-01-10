Созданный на основе плазмы крови переболевших препарат от коронавируса «КОВИД-глобулин» успешно прошёл клинические испытания и получил одобрение Минздрава.

Разработанное холдингом Ростеха «Нацимбио» лекарство подтвердило свою эффективность и безопасность. Так, у 70% больных коронавирусом, получавших «КОВИД-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск тяжёлого развития болезни.

-Теперь в арсенале российских медиков есть «обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин, — отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.