В здании Президиума Российской академии наук (РАН) в Москве состоялся Международный форум «Пространство Евразии», организованный Государственным академическим университетом гуманитарных наук (ГАУГН).

В качестве лекторов организаторами были приглашены известные политики и эксперты. Так, с лекциями на форуме выступили заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Панкин, заместитель Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Владимир Амарин, руководитель Секретариата Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России Юрий Парфиянович, директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, президент ГАУГН и академик РАН Александр Чубарьян, директор Института Европы РАН и член-корреспондент РАН Алексей Громыко, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, председатель комиссии Совета Федерации ФС РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков.

В форуме приняли участие представители Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Армен Айрапетян, доцент кафедры конституционного и международного права и старший научный сотрудник Центра психолого-экономических исследований, выступил судьёй Суда Евразийского экономического союза от Республики Беларусь на Международной модели ЕАЭС. На моделировании Суда ЕАЭС рассматривался вопрос о даче консультативного заключения в случае введения взаимных ограничений государствами-членами Союза на свободное перемещение рабочей силы в условиях пандемии COVID-19. По итогам работы и подготовки документа Армен Айрапетян был признан Лучшим делегатом Модели ЕАЭС.

—Проведение международных форумов, посвящённых различным аспектам евразийской интеграции, представляется полезным как для студентов, так и для уже состоявшихся специалистов, поскольку позволяет обмениваться мнениями с коллегами из соседних стран, сравнивать российское видение перспектив интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС с видением, сложившимся в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, – отмечает Армен Айрапетян. – Моделирование заседаний и работы органов различных международных организаций стало одним из самых удачных форматов, где будущие специалисты по международным отношениям, дипломаты, политологи, юристы и экономисты могут улучшить свои практические навыки, а также усовершенствовать в режиме симулятора полученные на занятиях в вузе знания.

Екатерина Райденко, студентка направления подготовки «Зарубежное регионоведение», выступила на Научном фестивале «Большая Евразия – 2030» с докладом на тему «Математическая оценка динамики полиязычности в странах ЕАЭС на примере Республики Армения». На секции «Гуманитарное измерение интеграции: исторические, культурные и общественные связи стран ЕАЭС» выступление и публикация Екатерины были признаны Лучшей научно-аналитической работой.

—Я рада, что в рамках Международного форума мне удалось продемонстрировать результаты исследования о динамике изменения уровня полиязычия и рынка языков в Республике Армения. Для меня это полезный и огромный опыт. Более того, с особым интересом я слушала выступления экспертов и других участников, которые затрагивали весьма актуальные вопросы евразийской интеграции, – поделилась впечатлениями Екатерина Райденко.

Международный форум «Пространство Евразии» проводится с 2020 года и является дискуссионной площадкой, объединяющей молодых учёных, лидеров и журналистов из стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В рамках Форума организуются деловые игры, научные конференции, лекции и мастер-классы ведущих специалистов в области экономики, международных отношений, журналистики и научной деятельности.