Доцент кафедры теории государства и права СГЮА Елена Лебедева разбилась в аварии в Пензенском районе.

В ГИБДД региона уточнили, что 16 мая примерно в 12:10 в Спасском районе на 233 километре трассы М5 «Урал» 38-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом по предварительным данным на большой скорости влетел в Lada Granta под управлением 51-летнего саратовца, который следовал в попутном направлении.

54-летняя пассажирка легкового авто от полученных травм скончалась на месте аварии, а шофера госпитализировали с травмами.

—Руководство академии, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей. Ушел из жизни настоящий человек, светлая память о котором навсегда останется в сердцах каждого, кто имел честь учиться у Елены Николаевны, работать и общаться с ней, — отметили в пресс-службе университета.