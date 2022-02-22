Молодая преподаватель колледжа обратилась в полицию из-за мошенников, выманивших у нее более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Она рассказала, что с ней связался «следователь» городского управления полиции, который якобы занимается расследованием мошенничества с ее персональными данными. Затем ей позвонил «сотрудник банка», убедив перечислить указанную сумму на другой счет для безопасности. В итоге женщина перечислила на указанный номер 279,7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.