В рамках Совета по инвестициям при губернаторе Саратовской области Валерии Радаеве состоялось представление результатов работы общественных представителей АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в рамках которого была представлена деятельность общественного представителя АСИ в Саратовской области по направлению «Образование и кадры», доцента кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления РАНХиГС Елены Константиновой.

— Моя главная задача – помогать инициативным людям в продвижении своих идей и проектов, используя набор инструментов и сервисов, который предоставляет АСИ. За прошедший год мы реализовали различные проекты в Саратовской области, направленные на развитие образования в регионе. Сейчас совместно с региональной экспертной группой идёт работа над созданием эффективных научных и образовательных форматов и тиражированием опыта Саратовской области в другие регионы, – отметила она.

На мероприятии состоялась церемония награждения благодарственными письмами губернатора Саратовской области участников регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом «Росконгресс». Елена Константинова реализует два проекта, которые получили не только признание экспертного жюри форума, но и поддержку губернатора и региональных органов власти Саратовской области – «Школа функциональной грамотности» и «Организация системы практико-ориентированного сопровождения профессионального выбора обучающихся в школе».

Направленность первого проекта заключается в развитии системного подхода к формированию функциональной математической грамотности у современных российских школьников, используя эффективный механизм формирования, развития и оценивания функциональной математической грамотности. Инициатива реализуется на базе МАОУ «Физико-технический лицей № 1».

Миссией второго проекта является организация и развитие системы практико-ориентированного сопровождения профессионального выбора обучающихся в рамках внеурочной деятельности. В его рамках организовано раннее выявление (профессиональные пробы) и сопровождение профессионального выбора обучающихся через сетевое взаимодействие с партнёрами и профессионального самоопределения. Проект реализуется на базе МОУ «СОШ № 5 Вольска» и МАОУ «Лицей № 1 Балаково».