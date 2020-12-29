Одной из важнейших задач, поставленных перед высшей школой в современный период развития общества, является подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих ориентироваться в динамичных требованиях социума. Роль педагогов в исполнении вышеуказанной задачи велика. Имея обширный профессиональный опыт, преподаватели содействуют студентам в поиске правильного ориентира и получении необходимых знаний.

Усердный труд высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава Поволжского института управления РАНХиГС признается на всех уровнях: местном, региональном и федеральном, что подтверждается многочисленными наградами.

Распоряжением Президента Российской Федерации заведующий кафедрой теории права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ольга Цыбулевская награждена Почетной грамотой за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

— Для меня большая честь получить награду такого высокого уровня. Считаю, что это признание не только моих заслуг в научно-педагогической деятельности, но и всего коллектива нашего Института, поддержку которого я всегда чувствую и ценю. Отрадно, что государство обращает сегодня все большее внимание на проблемы профессионального образования. Хочется верить, что труд педагога, во все времена вызывавший чувство особого уважения в российском обществе, и дальше будет занимать свое почетное место в числе иных социально значимых профессий, – поделилась Ольга Цыбулевская.