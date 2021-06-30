Доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алексей Мантуров получил патент США, работая в составе команды «ГАММА-ДНК» по уникальному научному проекту.

В патенте US11034998B2 «Method for Label-Free Single-Molecule DNA Sequencing and Device for Implemening Same» («Метод безметочного одномолекулярного секвенирования ДНК и устройство для его реализации») от 15 июня 2021 года защищена оригинальная разработка новейшего секвенатора, разработанного международным коллективом «ГАММА-ДНК», объединившим специалистов из России, США, Германии и Чехии.

Уникальность новой разработки состоит в высокой скорости получения генетических данных – геном человека будет прочитан за время не более четырёх часов. Крайне низкая цена такой процедуры — менее семи тысяч рублей, откроет возможность оперативной детекции сложных наследственных заболеваний, оперативной диагностики опасных инфекций и привлечёт многочисленные новые применения в тех областях биологии и медицины, где ранее получение и использование генетических данных сдерживалось очень высокими ценами процедуры секвенирования.

— Генетическая информация определяет все наследственные свойства живого организма и специальным образом кодируется в его геноме – в молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты или рибонуклеиновой кислоты. Чтение генетической информации организма основывается на определении структуры, или нуклеотидной последовательности, ДНК или РНК и даёт исследователям крайне ценные данные для решения целого набора фундаментальных и прикладных проблем в медицине и биологии. Так, например, создание вакцин для защиты от патогенных вирусов или бактерий непосредственно основывается на прочтении генома патогена. Процесс определения нуклеотидной последовательности ДНК называется секвенированием.

Разработка способов автоматизации процедуры секвенирования ДНК привела к созданию приборов – секвенаторов, получивших в последние годы широкое распространение. Эти приборы реализуют самые разнообразные принципы «прочтения» и включают в себя целую «связку» технологий из областей электроники, молекулярной биологии, математики и программирования, – рассказал о научной разработке Алексей Мантуров.

Подробнее ознакомиться с проектом создания новейшего секвенатора можно на сайте компании «ГАММА-ДНК».