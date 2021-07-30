Доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Максим Мокеев выступил в качестве эксперта мониторинга активности органов исполнительной власти области в Instagram.

Исследование на протяжении двух лет проводит АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «ПРОГРЕССОР». В качестве экспертов выступают представители бизнеса в области коммуникаций, исследователи и преподаватели вузов Саратова, представители АНО «ПРОГРЕССОР».

В 2021 году организаторы мониторинга по результатам обсуждения с экспертами приняли решение отказаться от дальнейшей оценки персональных аккаунтов органов исполнительной власти и сосредоточить внимание на ведение работы в Instagram от имени самих министерств и ведомств.

Максим Мокеев пояснил, что критерии оценки также были скорректированы с учётом объекта исследования, опыта мониторинга и требований к ведению аккаунтов, установленных постановлениями губернатора Саратовской области. Так, эксперты теперь оценивают, помимо прочего, системность работы с подписчиками, конструктивное содержание аккаунта, разнообразие используемых инструментов и медиапланирование, стиль письменной коммуникации.

— За короткое время мониторинг стал для органов власти значимым фактором для принятия решений. В результате проделанной ими работы сегодня можно удостовериться в том, что интересной и полезной для широкого круга пользователей социальных сетей может быть информация не только от традиционно популярных в силу специфики деятельности министерств социального блока, но и, к примеру, от управления ветеринарии, комитета государственного регулирования тарифов, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области, – отметил эксперт.

Лидирующие позиции в ежеквартальном рейтинге заняли комитет по делам ЗАГС, министерство образования области и управление по охране объектов культурного наследия.