19 августа 2020 года состоялся областной образовательный форум «Ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».

Форум организован министерством образования Саратовской области и ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».

Спикерами и участниками площадки «Инновационная профориентация: непрерывность, практикоориентированность, социальное партнерство» выступили сотрудники Саратовского областного института развития образования, педагогические работники дошкольных, общеобразовательных организаций, представители промышленных предприятий, а также преподаватели высших и профессиональных образовательных организаций, среди которых доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Елена Константинова.

Преподаватель Президентской академии в своем выступлении рассказала о профориентационном нетворкинге в современной модели профориентационной работы и важности участия образовательных организаций в сетевых программах профориентационного сопровождения самоопределения обучающихся.

— Мейнстрим в развитии современной профориентации – переход от «кабинетно-диагностических» к практикоориентированным форматам работы со школьниками. Профориентационная работа в Поволжском институте управления РАНХиГС построена по следующему принципу: обучение школьников самоопределению, сопряженное с профессиональным информированием и практикоориентированным сопровождением профессионального выбора. Данный подход обеспечивает погружение будущих студентов в реальную профессиональную среду, в настоящую профессиональную деятельность, — подчеркнула Елена Константинова.